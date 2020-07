Morre idosa esfaqueada pelo filho em Penedo

A idosa esfaqueada pelo filho no início da semana em Penedo, região do Baixo São Francisco de Alagoas, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. A informação foi confirmada pelo hospital nesta quarta-feira (1º).

Segundo testemunhas da agressão à Nanci Correia dos Santos, de 67 anos, o filho dela, de 41 anos, sofre com transtornos psiquiátricos e a esfaqueou durante um surto. Após o ataque à idosa, vizinhos tentaram linchá-lo com golpes de facão, mas ele sobreviveu.

A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HEA, onde chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas faleceu no dia seguinte, na terça (30).

O filho dela foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo com diversos cortes na cabeça e no braço direito, mas também foi transferido para o HEA, onde segue internado em estado grave na UTI.

Não há informações de que a polícia o prendeu ou tenha autuado pelo crime.

Fonte: G1/AL