Morre Jeferson Morais, jornalista e ex-deputado estadual de Alagoas

O jornalista, radialista e ex-deputado estadual de Alagoas Jeferson Morais morreu nesta segunda-feira (10), na Santa Casa de Maceió, por complicações no tratamento de um câncer no pâncreas. A informação foi confirmada pelo hospital onde ele estava internado.

Alagoano de União dos Palmares, Jeferson Morais faleceu aos 58 anos. Ele trabalhou em jornais, rádios e emissoras de TV de Alagoas. Morais foi deputado estadual de 2008 a 2014.

Ele estava internado na unidade Rodrigo Ramalho, que pertence à Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde fazia tratamento contra um câncer no pâncreas.

A família do ex-deputado informou que o velório foi marcado para começar no início da noite, às 18 horas, na Assembleia Legislativa de Alagoas, no centro de Maceió. O sepultamento deve acontecer às 14 horas de terça (11), no Parque Memorial Maceió, no Benedito Bentes.

Fonte: G1/AL