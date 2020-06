Morre o bispo Dom Valério Breda, da diocese de Penedo

Morreu na manhã desta terça-feira (16), aos 75 anos, o bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda. Ele estava internado desde o dia 15 de abril, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com a Arquidiocese de Maceió, o quadro de saúde do religioso se agravou após uma reação alérgica.

Dom Valério era italiano, e desde 1997 pertencia à Diocese de Penedo.

O corpo do bispo será sepultado na Catedral Diocesana. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Diocese ainda vai divulgar os procedimentos para a despedida do religioso.

Fonte: G1/AL