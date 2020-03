Morre o cantor sertanejo Henrique aos 22 anos

Após 22 dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, morreu no domingo (1), o cantor sertanejo Henrique, 22 anos. Ele fazia dupla com Netto.

No último dia 08 o cantor sofreu um grave acidente em Santa Fé do Sul, em São Paulo. O carro acabou pegando fogo com a batida. Henrique havia passado por uma cirurgia devido ao traumatismo craniano e reagia bem. No sábado (29), Henrique sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos só conseguiram realizar a ressuscitação com sucesso após 14 minutos. O cantor também apresentava um quadro de infecção generalizada e paralisação de alguns órgãos.

Pequena melhora

Henrique chegou a apresentar melhoras durante a semana passada, se comunicando com gestos ao balançar a cabeça e as mãos. Ele já respirava sem ajuda de aparelhos. A notícia encheu famílias, amigos e fãs de esperança, mas o fato de sábado complicou o estado de saúde do cantor.

A dupla

Netto Cantelle, de 25 anos, e Henrique Silva, de 22, começaram a cantar juntos no início de 2016, inicialmente com covers no YouTube.

Desde 2018 eles faziam parte do casting do escritório Workshow, que agencia nomes como Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa.

No mesmo ano eles gravaram o DVD Manual do sofrimento – Volume 1. O vídeo da música Love Não Oficial, que integra o álbum, foi divulgado no dia anterior ao do acidente de Henrique.

