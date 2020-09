Morre o músico Zailton Sarmento por complicações da Covid-19

Morreu aos 62 anos, em Maceió, o instrumentista Zailton Sarmento. Ele faleceu na noite de quinta-feira (24) no Hospital do Coração por complicações provocadas pela Covid-19.

“Nós perdemos um grande músico, Alagoas perdeu uma grande referência. Há 4 meses ele contraiu Covid-19 e ficou muito debilitado, passou muito tempo internado, se recuperou, mas dias depois teve novamente complicações respiratórias e teve infecção generalizada e não resistiu”, lamentou o irmão de Zailton, Zenildo Sarmento.

O enterro do instrumentista será às 13h no Campo Santo Parque das Flores, na parte alta de Maceió.

No ano passado, o músico completou 50 anos de carreira e fez um show no Teatro Deodoro, com o disco ‘Goiaba na Aveia’.

Zailton Sarmento começou a vida musical muito cedo. Aprendeu a tocar violão de seis e sete cordas, cavaquinho, contrabaixo, piano, teclado, manola, escaleta e iniciou os estudos de saxofone, na antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, sob a batuta do Mestre Manuca.

Fonte: G1/AL