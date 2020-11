Morre o prefeito de Roteiro, Wladimir Chaves Brito

Morreu neste domingo (1º) o prefeito da cidade de Roteiro, Wladimir Chaves Brito. Ele estava internado na UTI desde o dia 17 de outubro, depois de sofrer um acidente de moto.

Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Maceió em coma induzido. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do prefeito.

Natural do Maranhão, da cidade de São José do Ribar, foi no município de Roteiro, litoral Sul de Alagoas, que Wladimir fez sua carreira política.

Além de político, Brito também era educador físico.

A Associação dos Prefeitos Alagoas (AMA) decretou luto oficial e disse que “à família Brito, os sentimentos de todos que fazem a AMA neste momento de dor e o reconhecimento pelos serviços prestados ao município de Roteiro pelo grande homem Wladimir Brito”.

Fonte: G1/AL