Morre o sertanejo Kleber, aos 37 anos, vítima da covid-19

O sertanejo Kleber Oliveira faleceu na segunda-feira, 5, por complicações da covid-19 aos 37 anos. O cantor, que fazia dupla com Kauê, estava internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB), no interior de São Paulo, desde junho.

A informação da morte de Klebinho, como era conhecido também, foi confirmada pela Galdencio Produções, empresa que gerenciava a dupla.

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista”, informa a nota publicada nas redes sociais.

No dia 10 de junho, Mari Cybis, amiga de Kleber, havia postado uma foto com o sertanejo falando sobre seu estado de saúde. Na ocasião, o cantor estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme relatou Mari.

“Peço que orem pela recuperação dele, porque Deus já está operando o milagre e eu não duvido nenhum segundo que logo ele estará aqui conosco”, escreveu.

Trabalhando com seu companheiro de palco, Kaue, os dois estavam juntos desde 2011 e são autores de músicas como “Tô Vendo que Você Tá Bem”, “Ela não é Você” e “Garrafa Vazia”.

Kleber deixa a esposa e uma filha.

