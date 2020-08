Morre prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo

Faleceu na noite desta sexta-feira (7) o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, de 63 anos. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

Rogério Teófilo estava internado em um hospital particular de Maceió. Ele apresentou um quadro de síndrome gripal, que evoluiu para uma pneumonia. Os médicos investigavam a possibilidade de infecção por Covid-19.

O filho dele, Moacir Teófilo, confirmou a informação numa postagem em sua rede social. Ele se despede do pai e diz que é um dos dias mais difíceis que já viveu.

“E na noite de hoje meu guerreiro descansou. Um dos dias mais difíceis que já vivi, mas com um sentimento de gratidão. Gratidão pelo exemplo de homem, de pai, marido e amigo. Aprendi com ele sobre os princípios mais importantes da minha vida. Quantas vezes ele puxava minha orelha e me mostrava o caminho correto. Quantas vezes ele me chamava para conversar. Quantas vezes me ligava seis da manhã para falar de seus planos e sonhos. Nos últimos anos tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele e ver tudo que desde pequeno eu pensava como maior orgulho: “ali é meu pai”. Hoje meu coração esta leve pois ele descansou mas aqui ele sempre viverá. Cuida da gente ao lado da nossa voinha thereza, Meu querido, Meu velho, Meu grande amigo!”, postou Moacir.

Fonte: G1/AL