Mortes de idosos com mais de 85 anos caem em Alagoas após vacinação

O índice de mortes por Covid-19 de pessoas com mais de 85 anos caiu desde que a vacina contra o coronavírus começou a ser aplicada em Alagoas, no mês de janeiro. O governador Renan Filho (MDB) informou nesta sexta-feira (12) que essa faixa etária já chegou a representar 15% das mortes no estado, mas atualmente está em 1%.

A informação foi divulgada durante uma entrevista coletiva online para apresentar um pacote de benefícios a bares, restaurantes e lanchonetes, com objetivo de amenizar os efeitos do fechamento imposto pela fase laranja do distanciamento social controlado, vigente atualmente no estado.

“Acima de 85 anos, já representou no passado 15% da totalidade de mortes, isso significa que pessoas mais velhas [infectadas pelo coronavírus] têm mais chances de falecer. No pós-vacina, essa parcela já caiu significativamente e foi menos de 1% das mortes. Quem está sendo vacinado, está adoecendo menos, utilizando menos a rede hospitalar e, consequentemente, morrendo menos também”, afirmou disse Renan Filho.

O estado recebeu nesta semana mais 32 mil doses da CoronaVac, possibilitando a ampliação da vacinação para pessoas com idade a partir de 75 anos.

A previsão do governo estadual é concluir a vacinação de todas as pessoas com mais de 60 anos até o final de abril.

Na quinta (11), o Consórcio Nordeste, do qual Alagoas faz parte, anunciou que vai apresentar proposta ao Fundo Soberano Russo para comprar 39,6 milhões de doses da vacina Sputnik V, ampliando a oferta no Plano Nacional de Imunização.

“Eu fui um dos governadores que defenderam que se o setor produtivo puder contribuir para a compra de vacinas, ele deve fazê-lo pra acelerar o Plano Nacional de Imunização, não pra imunizar quem quiser, mas para acelerar o Plano”, afirmou o governador de Alagoas.

