Motociclista é agredido a pauladas após acidente na AL-115 em Arapiraca

Um motociclista de 53 anos foi agredido a pauladas depois de um acidente na AL-115, no povoado Canaã, em Arapiraca, no sábado (27). A vítima contou a polícia que foi “trancado” por um veículo, caiu e depois foi atacado pelo motorista e um outro ocupante do carro. Os suspeitos fugiram do local.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) informaram que foram acionados por uma pessoa que passava pelo local e presenciou a agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado pela polícia para socorrer o motociclista, que foi encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA). Depois do atendimento, ele foi conduzido para Central de Flagrantes de Arapiraca para prestar esclarecimentos.

O veículo foi abandonado pelos suspeitos no local. O carro foi recolhido e levado para a Central de Flagrantes de Arapiraca, onde vai ficar à disposição da Justiça para ajudar na localização dos envolvidos.

Fonte: G1/AL