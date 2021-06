Motociclista morre ao perder controle da direção e bater em poste na AL-110

O motociclista identificado como Samuel Sousa de Oliveira Silva, 23 anos, morreu após se chocar com um poste na rodovia AL-110, na região conhecida como ‘Sítio Salgado’, em Taquarana, município 111 quilômetros distante da capital. O acidente foi registrado na madrugada deste domingo (27).

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que esteve no local da batida, o jovem pilotava o veículo de modelo Honda/CG 125 Fan KS, no sentido Arapiraca, quando teria perdido o controle direcional por motivo ainda desconhecido.

Samuel não desviou a tempo do poste instalado às margens da pista e o acertou em cheio. A moto dele foi encontrada com a parte frontal totalmente destruída.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas já encontrou o motociclista sem vida. Após os trabalhos cabíveis, o corpo de Samuel foi encaminhado para o IML de Arapiraca.

