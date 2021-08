Motociclista morre após sair da pista e colidir em árvore na AL-110

Um motociclista morreu após perder o controle direcional de seu veículo e colidir contra uma árvore, nesse domingo (8), em Taquarana, no interior de Alagoas.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a vítima seguia sentido Maceió/Arapiraca, quando, posteriormente, perdeu o controle de sua moto, saiu da pista, vindo a colidir contra uma árvore.

A vítima, identificada como Marcos José dos Santos, de 34 anos, morreu antes mesmo dos primeiros socorros.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

por Greyce Bernardino – Gazetaweb