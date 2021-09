Motociclista morre em acidente ao trafegar na contramão na AL-115

Um motociclista morreu ao trafegar pela contramão da AL-115 no domingo (19), na Zona Rural de Arapiraca, no Agreste do estado.

O acidente aconteceu no povoado Lagoa do Rancho, por volta de 18h. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o motociclista estava no acostamento da via trafegando na contramão quando entrou na pista principal e foi atingido por um carro de modelo Fox.

O homem não resistiu e morreu no local. O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Equipes dos instituto de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram enviadas ao local.

Fonte: G1/AL