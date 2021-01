Motociclista morre em colisão com carro na rodovia AL-101, em São Sebastião

Um motociclista morreu em uma colisão com um carro registrada na tarde desta quarta-feira (27), em um trecho da rodovia AL-110, no Povoado Porto Novo, zona rural de São Sebastião, Agreste alagoano.

Testemunhas relataram que o motociclista havia saído de um sepultamento no Sítio Lagoa Seca, também na zona rural de São Sebastião, e seguia pelo acostamento da via, sentido Arapiraca.

Em determinado trecho da rodovia, o condutor da moto, Honda CG 150, tentou fazer o retorno para voltar ao município de São Sebastião, mas acabou colidindo com um carro, modelo Chevrolet Ônix.

Com o choque entre os veículos, o motociclista foi arremessado da moto para o lado contrário da via. O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas homem faleceu antes que pudesse receber atendimento. O motorista do carro permaneceu no local.

Além do Samu, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e o Instituo Médico Legal (IML) também foram acionados. O acidente provocou lentidão no trafego da região.

Fonte: CadaMinuto