Motorista capota carro ao desviar de cachorro na AL-101 Norte

Um motorista perdeu o controle do carro ao desviar de um cachorro na madrugada desta segunda-feira (27) na rodovia AL-101 Norte em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o condutor do veículo informou que seguia no sentido à Japaratinga quando o cachorro cruzou a via e, com isso, perdeu o controle da direção.

Para livrar o atropelamento do animal, o condutor saiu da pista e acabou tombando. O acidente causou apenas danos materiais.

Fonte: G1/AL