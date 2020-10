Motorista é preso com 6 kg de cocaína em Rio Largo

Um motorista foi preso na noite de domingo (4) com 6,4 kg de cocaína em Rio Largo, região metropolitana de Maceió.

De acordo com militares do 8º Batalhão, o condutor de 26 anos dirigia uma Fiat Toro de cor branca. A Polícia tentou fazer a abordagem, mas ele acelerou e tentou fugir. Na fuga, ele jogou um balde pela janela.

Minutos depois, ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. Dentro do balde havia quase 6,5 kg de cocaína.

Além da droga, os policiais encontram com ele R$ 136,00 e um celular. O homem se queixou de dores nas pernas e foi levado para o hospital e, após atendimento médico, foi conduzido para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado por tráfico de drogas.

