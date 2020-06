Motorista fica ferido ao capotar carro na AL-220, em Arapiraca

Um carro capotou no início da tarde desta quarta-feira (24) na rodovia AL-220, próximo ao povoado Bom Jardim, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. O motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o acidente ocorreu às 12h15. O motorista do veículo Celta dirigia de Limoeiro de Anadia para Arapiraca, quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou.

A vítima relatou aos policiais que o acidente foi provocado devido ao pivô do veículo, uma peça de suspensão, que quebrou e que fez com que ele perdesse o controle de direção do carro.

O motorista foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência do Agreste.

Fonte: G1/AL