Motorista morre após carro bater em poste em Quebrangulo

Um homem morreu após o carro bater em um poste na manhã desta terça-feira (16), na rodovia AL-210, em Quebrangulo, Zona da Mata de Alagoas.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o motorista Lucas Daniel Lopes perdeu o controle do veículo em uma saída de pista. O carro L200 Triton tombou e bateu de frente em um poste às margens da rodovia. A frente do carro e o poste ficaram destruídos.

Ainda segundo a polícia, o homem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas faleceu.

