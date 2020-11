Motorista perde controle da direção e capota com carro na AL-101 Sul

O motorista do veículo de modelo Hyundai/HB20 perdeu o controle da direção e capotou com o carro na tarde deste sábado, 14, na AL-101 Sul, em Marechal Deodoro. Apesar do susto, o condutor passa bem e houve apenas danos materiais.

O homem, identificado como Diego, contou para os militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) que conduzia o automóvel na faixa esquerda da via quando outro motorista, que transitava pela direita, mudou de faixa de forma repentina.

Para evitar o possível acidente, Diego também mudou de faixa após manobra para direita, porém saiu da pista e capotou. O carro parou de ponta-cabeça às margens da rodovia.

O BPRv esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis.

Fonte: TNH1