Motorista perde controle de carro e capota na AL-210

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou na AL-210, em Palmeira dos Índios, na manhã deste domingo (19). Segundo militares do BPTran, uma pessoa ficou ferida.

De acordo com militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o motorista trafegava próximo ao Povoado Pau Sangue, quando perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e capotou após bater em um barranco.

O motorista fugiu do local e o passageiro foi levado de ambulância para o Hospital de Emergência do Agreste.

Fonte: G1/AL