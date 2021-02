Um motorista ficou ferido na madrugada desta sexta-feira (19) após perder o controle do carro e capotar na AL-115, no Povoado Riacho Fundo, na cidade de Lagoa da Canoa.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o condutor de um Classic saiu da pista, bateu em uma barreira e, em seguida, capotou no acostamento.

O motorista identificado como Jaldemo Ferreira de Araújo ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Fonte: G1/AL