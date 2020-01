O condutor de um carro perdeu o controle e capotou o veículo na zona rural do município de Traipu, no agreste de Alagoas. O acidenfe aconteceu neste domingo (26).

De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, o veículo Chevrolet, de cor preta, tombou nas proximidades do povoado Santa Cruz. Apesar do susto, o motorista passa bem.

Fonte: Já é Notícia