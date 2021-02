Motorista perde o controle e atropela quatro ciclistas na AL-101

O Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) registrou, na manhã deste domingo (14), um acidente na AL-101 sul, em Marechal Deodoro, onde o motorista de um veículo que seguia no sentido Barra de São Miguel perdeu o controle e atingiu quatro ciclistas que seguiam pelo acostamento.

Segundo relato dos militares, o motorista seguia em alta velocidade quando saiu da pista numa curva acentuada à esquerda. O veículo rodou antes de atropelar os ciclistas. Foi feito o teste do bafômetro e deu negativo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no loca para fazer o socorro das vítimas. Dois ciclistas precisaram ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal. Os outros dois tiveram escoriações leves e foram atendidos no local.

O BPRv informou que foram adotados todos os procedimentos de trânsito. O condutor aguardou no local, acionou o Samu e providenciou o socorro às vítimas. Em seguida ele foi liberado.

Fonte: G1/AL