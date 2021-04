Técnico Mozart Santos pede desligamento do CSA

Na noite deste domingo (18), chegou ao fim a passagem do técnico Mozart no CSA. Depois de eliminações na Copa do Brasil para o Remo e na Copa do Nordeste para o Fortaleza, o treinador comunicou à diretoria sua decisão de deixar o clube.

Em contato com a Gazetaweb, o executivo de futebol do CSA, Rodrigo Pastana, informou que Mozart comunicou sua decisão no início da noite. Segundo Pastana, Mozart recebeu uma proposta da Chapecoense. O auxiliar Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Schwengber também deixam o clube alagoano.

A NOTA DO CLUBE

“A Diretoria do Centro Sportivo Alagoano comunica que o técnico Mozart informou, após a chegada da delegação em Maceió neste domingo (18), que está deixando o clube, após ter aceitado uma proposta da Chapecoense. Mozart chegou ao Azulão em setembro de 2020 e comandou o clube em 46 jogos. O Maior de Alagoas agradece pela dedicação e deseja sucesso no futuro da carreira“.

Como foi a passagem

Depois de um início de temporada ruim em 2020, Mozart chegou ao CSA durante a Série B e tirou o time da vice-lanterna da competição para terminar o campeonato na 5ª colocação, brigando pelo acesso até a última rodada. Pelo Azulão, Mozart esteve à beira de campo 45 vezes, com 20 vitórias, 17 empates e oito derrotas. O auxiliar Adriano Rodrigues dirigirá o time enquanto um novo treinador não é contratado.

Agora sem Mozart, o CSA voltará a jogar na próxima terça (20), quando visita o Desportivo Aliança pelo Campeonato Alagoano. A partida será no Estádio da UFAL, às 20h. O Azulão é 2º colocado, com 11 pontos.

Fonte: Gazetaweb