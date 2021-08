Mozart Santos retorna ao CSA

Acabou a espera, o CSA tem um novo treinador. Apesar de ser novo, o nome é bem conhecido: Mozart Santos, que foi anunciado na noite desta segunda-feira (30). A Gazetaweb já tinha adiantado com exclusividade que o treinador negociava com o clube alagoano e, como o interesse era mútuo entre as duas partes, o acerto não demorou a acontecer. O retorno do treinador foi confirmado pelo jornalista Warner Oliveira, da 98,3FM. Mozart volta após ter trabalhos turbulentos e questionáveis na Chapecoense e no Cruzeiro.

Mozart retorna ao Azulão, após deixar a equipe na reta final do Campeonato Alagoano e fechar com a Chapecoense. Ainda antes do retorno, passou pelo Cruzeiro, onde não conseguiu uma boa campanha na Série B. Na temporada de 2021, o professor esteve em 34 partidas, com 11 vitórias, 16 empates e sete derrotas.

O profissional, nascido em Curitiba, tem apenas 41 anos e 45 partidas no comando azulino. Depois que Mozart saiu, o Azulão do Mutange teve dois profissionais que acabaram deixando o clube: Bruno Pivetti, que foi campeão alagoano, e Ney Franco.

O treinador deve chegar em Maceió nos próximos dias e a expectativa é que comande o time, no banco de reservas, apenas contra o Guarani, na terça-feira (7), em Campinas. Porém, caso chegue a Maceió antes de sexta (3), tem chances de aparecer na partida contra o Vila Nova. Lembrando que Mozart foi responsável por trazer algumas peças do atual elenco azulino.

por Guilherme Magalhães Nobre – Gazetaweb