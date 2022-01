MP-AL recomenda que municípios intensifiquem a vacinação e reabram leitos para Covid

A força-tarefa de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 do Ministério Público do Estado de Alagoas decidiu recomendar aos municípios que ampliem a vacinação e reabram leitos para tratamento da Covid e de síndromes gripais. A decisão foi tomada em reunião virtual na quarta-feira (12).

De acordo com o MP-AL, ficou definido que a força-tarefa vai enviar um ofício ao Estado e aos municípios para que voltem a cumprir os planos de combate à Covid-19.

Outra medida a ser cobrada é a reabertura de locais exclusivos para o atendimento de pacientes com a Covid e com outras síndromes gripais. Na última semana, o governo do Estado já tinha dito que iria abrir centrais especializadas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para retirar do mesmo ambiente as pessoas com síndromes gripais, mas elas ainda não começaram a funcionar.

A força-tarefa também vai monitorar e cobrar dos gestores e dos hospitais informações sobre o estoque de oxigênio e insumos necessários para o tratamento dos pacientes.

“Estamos vendo crescer absurdamente novamente a quantidade de casos e, o Ministério Público, como fiscal da lei, tem que, mais uma vez, sensibilizar e cobrar dos gestores novas medidas de enfrentamento à pandemia e ao vírus da gripe, inclusive, com a disponibilização de mais testes detectores da Covid-19 que é justamente para que as pessoas possam ser tratadas da maneira mais adequada”, disse o subprocurador-geral administrativo institucional, Valter Acioly, que comandou a reunião.

De acordo com o MP-AL, para que a população compreenda a importância da vacina, os prefeitos serão orientados para que as cidades realizem uma busca ativa das pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal e expliquem como a vacinação garante melhor imunidade contra o vírus.

Fonte: G1/AL