MP vai recomendar à CBF a suspensão do futebol

Em meio à pandemia de Covid-19 e ao aumento nos números de casos e mortes no Brasil neste início de 2021, o Ministério Público vai recomendar que a CBF suspenda todas as partidas do futebol nacional. Este pedido será realizado por uma carta, que deve ser assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança nos estádio. A informação foi inicialmente divulgada pelo site “GE”.

Vale destacar que o Brasil registrou nesta quinta-feira o número de 1.786 mortes em 24 horas segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o país já contabilizou 10.796.506 casos e 261.188 óbitos por Covid-19 durante a pandemia.

Em entrevista ao portal “GE”, o presidente da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios, o procurador Valberto Lira, da Paraíba, comentou sobre sobre o desejo da entidade de suspender o futebol brasileiro e os riscos da manutenção dos campeonatos estaduais diante do crescimento no número de óbitos no Brasil.

– A Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas – disse Valberto Lira.

– Todos os colegas que integram a comissão entendem que se não houver o acatamento dessa recomendação, serão ajuizadas ações em todos os estados. Vivemos uma situação que preocupa a todos e esses deslocamentos de equipes de um estado para outro trará mais possibilidade de contágio – acrescentou.

Valberto Lima também se manifestou contra a realização de jogos de futebol no estado da Paraíba. Nesta carta, que será enviada à CBF, o presidente sugere o cancelamento do duelo entre Treze e Altos, válido pela Copa do Nordeste, no próximo sábado. Além desse confronto, ele quer a suspensão do jogo entre Campinense e Bahia na terça, pela Copa do Brasil.

Na última quarta, o técnico Lisca, do América-MG, se pronunciou e fez um apelo antes da partida contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. O profissional relembrou que treinadores já faleceram vítimas da Covid: Marcelo Veiga e Ruy Scarpino, e outros colegas foram hospitalizados ao testarem positivo para a doença. Essa declaração aumentou o debate acerca de uma nova paralisação do futebol no Brasil.

– Eu faço um apelo à CBF para dar um tempo nessa Copa do Brasil. Para que a gente adie um pouco esses jogos, né? Nós vamos jogar só no dia 18, talvez até lá. Mas, tem jogos já agora na próxima quarta-feira. E eu tenho certeza que meus colegas também estão preocupados. Eu sou pai de família, tenho duas filhas e uma esposa. Eu quero viver, gente – disse Lisca.

Por fim, cabe salientar que dois estados já suspenderam de maneira oficial seus campeonatos: Ceará e Santa Catarina. Por outro lado, a CBF ainda não se manifestou sobre o assunto.

Fonte: LANCE