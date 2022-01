Um entregador de farmácia foi denunciado à polícia por assédio sexual na segunda-feira (24), em Arapiraca.

A vítima contou que foi assediada no momento em que recebeu a encomenda em sua casa, no Alto do Cruzeiro. Segundo ela, foi nesse momento que o entregador fez atos obscenos para ela.

O marido da vítima e o entregador foram até a Central de Polícia, mas como a vítima não foi até o local para prestar queixa, o suspeito do assédio foi liberado.

Fonte: G1/AL