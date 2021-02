Mulher condenada a 15 anos pela morte do marido é presa em Maceió

Uma mulher condenada a 15 anos e oito meses de prisão por ter encomendado a morte do ex-marido foi presa na quarta-feira (10) no bairro do Clima Bom, em Maceió. O mandado de sentença condenatória foi expedido pela 7ª Vara Criminal da Capital.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher não aceitou o fim do relacionamento e planejou o crime, que aconteceu em julho de 2008, no bairro do Farol.

A vítima, Marcelo das Graças Ribeiro Rodrigues, foi atingida por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a polícia, Marcelo sofreu várias ameaças antes de morrer. Sua ex-mulher havia telefonado horas antes do crime, dizendo que se ele não ficasse com ela não ficaria com mais ninguém.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

“Ela estava em casa e não ofereceu resistência. Ela provavelmente tinha conhecimento da sentença e acreditamos que ela já esperava a presença da polícia”, disse o delegado Fábio Costa.

Fonte: G1/AL