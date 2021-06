Uma mulher de 31 anos, com comorbidade (obesidade), faleceu vítima de Covid-19 em Penedo. A informação foi de divulgada através do boletim epidemiológico do Estado de Alagoas desta quinta-feira, 03.

Com mais essa morte, Penedo registra 62 óbitos por Covid-19 desde o início da Pandemia (março de 2020).

Os casos confirmados em Penedo ainda está em um patamar muito elevado. O número de casos ativos da doença no município ribeirinho está em 356.

por Redação