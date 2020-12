Mulher de Ferrugem expõe briga com o cantor e ele reage

A esposa do cantor Ferrugem, Thais Vasconcellos, brigou com o marido e acabou apelando para o Instagram para fazer as pazes em casa. Em uma postagem, a moça contou a situação e fez um apelo ao amado para que a perdoasse.

“Eu sei que já são 1h16 e não deve ter ninguém on, mas eu briguei com Jheison por bobeira coisa boba, mas nós estamos meio estranhos, sabe? Porque sou orgulhosa e ele também, mas eu já estou arrependida, aí resolvi postar essa foto porque estou deitada e quero que ele me abrace e a gente faça as pazes quando veja (risos). Beijos“, disse ela na legenda.

Logo em seguida, o famoso surpreendeu e respondeu a esposa: “Eu te odeio (risos). Nojenta, chata, cricri, reclamona, mal-humorada é que faz meu dia melhor, me trouxe sentido para a vida, fez eu mudar completamente para melhor e faz eu ver com a maior convicção do mundo que o que tenho em minhas mãos é maior do que eu mereço, por isso devo, sim, enxergar como algo vindo de Deus. Te amo fdp“.

Os dois são pais de duas meninas: Sofia e Aurora. Além delas, também vive com o casal Júlia, fruto de um antigo relacionamento do famoso.

Recentemente, Thais se envolveu em outra polêmica ao voltar a falar sobre o bate-boca que teve com Ingrid Freitas, ex-amante de Tiee. Por vídeo, a influenciadora digital se defendeu após ter detonado a corretora de assistência médica.

“Acho que vocês não entenderam ou fizeram a interpretação incorreta. Eu não defendi nem um, nem outro. O que eu acho é que não tinha necessidade de expor dessa forma o casamento de ninguém. Se descobriu um motivo x, y ou z, acontece e todo ser humano é sujeito ao erro. Mas, expor, eu acho completamente errado“, afirmou.

“Eu não estou defendendo homem nenhum, não estou passando pano. E a dor do outro? E a mulher que está passando por toda essa situação? Independente se foi você a enganada, se outra também foi enganada. Dane-se. Não precisava expor porque tem crianças envolvidas e é um casamento de anos“, opinou Vasconcellos.

