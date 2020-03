Mulher é atropelada por caminhão em Jequiá da Praia

Uma jovem de 21 anos foi atropelada por um caminhão desgovernado nesta segunda-feira (2) no município de Jequiá da Praia, no Litoral Sul de Alagoas. Um morador da região, Lauro Neto, gravou o caminhão parado depois do acidente (assista acima).

De acordo com testemunhas, a vítima, Juliene da Silva Santos, foi levada ferida em uma ambulância do município para um hospital em Coruripe, município vizinho.

O irmão dela, que se identificou como Cícero, informou à reportagem do G1 que Juliene tinha saído para ir a um mercadinho próximo de casa e estava voltando quando foi atropelada.

De acordo com Neto, o veículo que estava carregado de tijolos desceu uma ladeira, passou pelo cruzamento de uma rua movimentada, bateu na garagem de uma panificação, atingiu a jovem que estava na calçada e parou em um poste.

Não há informação sobre o que causou o acidente.

