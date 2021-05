Mulher e criança ficam feridas após serem baleadas em São Sebastião

Uma mulher e uma criança ficaram feridas após serem baleadas no Alto do Cruzeiro, no município de São Sebastião, na madrugada desta terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a criança, de aproximadamente dois anos, e a mãe estavam entrando em casa quando foram atingidas nas pernas por disparos de arma de fogo.

Elas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Ainda não se sabe o estado de saúde delas.

O suspeito de ter feito os disparos ainda não foi encontrado. A polícia não informou o que poderia ter motivado o crime.

Fonte: G1/AL