Mulher é detida após tentar matar marido a golpes de faca

Uma mulher de 21 anos foi detida após tentar matar o marido a golpes de faca neste sábado (25), em Santa Luzia do Norte, município de Alagoas. A mulher foi detida e conduzida à central de flagrantes, onde foi autuada por tentativa de homicídio.

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, durante a realização do patrulhamento na cidade de Santa Luzia do Norte, os agentes foram acionados por populares sobre uma tentativa de homicídio.

Ainda segundo o relatório, ao chegar no local os militares constataram o fato. A vítima, sexo masculino, de 27 anos, foi agredido pela sua conjugue com uma faca na região do pescoço e socorrido ao posto de saúde do município.

Fonte: CadaMinuto