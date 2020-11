Mulher é executada a tiros dentro de sua residência em Igreja Nova

Uma mulher foi executada a tiros, na manhã deste domingo (01),no povoado Chinaré, município de Igreja Nova, no interior de Alagoas.

De acordo com as informações, a polícia foi acionada para averiguar uma ocorrência de homicídio no povoado, chegando ao local o fato foi constatado.

A vítima, uma mulher de 37 anos, identificada como Fabricia Melo de Oliveira, foi encontrada deitada no sofá de sua residência com um tiro no peito. Ainda não se sabe a autoria do crime.

Com Sete Segundos