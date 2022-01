Mulher é flagrada ao tentar entrar com droga escondida em biscoito

A Polícia Penal autuou uma mulher tentando entrar com maconha no sistema prisional. Mas, durante o processo de revista de pertences, a experiência com os comportamentos de parentes de presos aliada à tecnologia empregada na varredura dos itens, permitiu aos policiais penais identificarem a droga e impedirem o acesso.

Esta é a corporação que hoje detém a prerrogativa de fazer a segurança interna e em áreas vizinhas de unidades carcerárias, bem como atuar junto aos presos, depois que esses passam à condição de ter sentença judicial.

A mulher, que apresentou, no momento de triagem para acesso ao interior do sistema, documentação identificando-se como Juliana dos Santos, tentava entrar na Casa de Custódia (CCC) de Maceió.

De acordo com a chefia do Grupo de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit), “a maconha estava dissimulada em um pacote de biscoito”.

Para tentar burlar as diferentes etapas der triagem e inspeção de pertences, os parentes dos internos buscam diversas maneiras de tentar esconder os itens que tentam fazer chegar até eles, em especial, drogas e celulares.

Mas, não raro os policiais penais se deparavam com a tentativa de ingresso com armas.

“Graças a expertise da equipe policial da CCC, a droga foi localizada e a mulher recebeu voz de prisão”, informou a chefia do Gerit.

Tão logo se a autuação, e a mulher receber voz de prisão, foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

Fonte: AL24horas