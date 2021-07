Mulher é flagrada ao tentar entrar com droga no Presídio Cyridião Durval

Uma mulher foi flagrada neste sábado (17) tentando entrar com droga na vagina durante uma visita no Presídio Cyridião Durval e Silva, no sistema prisional, em Maceió.

Os policiais desconfiaram que a mulher estava nervosa durante a revista. Ela foi submetida ao body scan, um aparelho que faz o escaneamento corporal, e a droga foi detectada em suas partes íntimas.

A maconha, que estava em um saco plástico, foi retirada do corpo da mulher.

Após o flagrante, a visitante foi conduzida por uma equipe do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit) à Central de Flagrantes I.

Fonte: G1/AL