Mulher é morta com golpes de capacete pelo próprio companheiro

Uma mulher de 38 ano foi morta pelo companheiro com golpes de capacete na cabeça. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada mas a vítima já estava em óbito. A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Universitária na noite de sábado (7).

Segundo relatório da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para conter populares que estavam espancando o agressor após ele ter cometido o crime. O homem, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Em seguida ele foi levado até a Central de Flagrantes onde foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Ainda segundo a PM eles moravam na cidade de Satuba, no mesmo endereço.

Fonte: G1/AL