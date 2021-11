Mulher é presa após confessar que vendia drogas para ajudar marido em presídio

Uma mulher de 25 anos foi presa no bairro do Feitosa, em Maceió, depois de confessar à polícia que traficava drogas para ajudar o marido. Com ela, foram apreendidos maconha e quase R$ 10 mil.

Policiais do Batalhão de Polícia Especial (BPE) prenderam a jovem no sábado (6) após denúncia anônima. Ela contou que o marido está no presídio e que ela estava ajudando com as vendas das drogas.

Na casa da suspeita, a polícia encontrou vários plásticos para embalar a droga. Ela foi presa e levada para a Central de Flagrantes, no Farol.

Fonte: G1/AL