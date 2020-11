Mulher é presa após furtar calcinhas de loja em shopping de Maceió

Uma mulher, de 53 anos, foi presa na tarde desse sábado (31), após furtar roupas de uma loja de departamento, localizada em um shopping no bairro de Mangabeiras, em Maceió. As informações constam no relatório do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo as informações, militares do 1º Batalhão fizeram a prisão depois que a mulher foi detida por seguranças do shopping. Ela havia furtado seis calcinhas, três blusas e uma cinta modeladora. A suspeita foi conduzida para a Central de Flagrantes, onde foi autuada por furto qualificado.

Fonte: TNH1