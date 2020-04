Mulher é presa após largar os 5 filhos em casa e sair para beber

Uma mulher foi presa, na madrugada deste domingo (5), no bairro Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, após a polícia receber denúncia de maus tratos. Cinco filhos dela, com idades entre dois e oito anos, foram deixados sozinhos em uma residência, enquanto a genitora ingeria bebida alcoólica e entorpecentes com amigos.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), a jovem, de 25 anos, estava no térreo, enquanto as crianças dormiam, em colchões mofados e em condições insalubres, no primeiro andar do prédio. No local, a polícia apreendeu duas garrafas com líquido semelhante a cola de sapateiro.

Quando a polícia entrou na residência, encontrou as crianças, uma de oito anos, uma de seis anos, duas de quatro anos – sendo uma portadora de necessidades especiais – e uma de dois anos, sozinhas e deitadas. O Conselho Tutelar esteve no local e conduziu os menores para o abrigo Casa Lar.

A mulher foi presa e levada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada por abandono de incapaz. Lá, também ficou constatado que ela já responde judicialmente por maus tratos.

por Jamylle Bezerra/Gazetaweb