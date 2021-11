Mulher é presa tentando entrar com drogas em presídio de Maceió

Uma mulher de 32 anos foi presa, neste domingo (14), ao ser flagrada por policiais penais tentando entrar com drogas no presídio Cyridião Durval e Silva.

Natural de Capela, cidade da Zona da Mata de Alagaos, a mulher foi presa durante a revista, após os agentes penitenciários encontrarem quatro pacotes de maconha no material de higiene levado por ela.

As drogas estavam envolvidas numa embalagem plástica e escondido em barras de sabonete e seriam entregues a um preso da unidade. A suspeita e o material foram encaminhada para a Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, onde foi autuada por tráfico de drogas.

A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra o preso que receberia a droga, que também deve responder pelo crime.

Fonte: G1/AL