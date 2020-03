Mulher estuprada em Arapiraca continua em coma induzido

A mulher que foi encontrada desacordada com um pedaço de madeira no ânus em Arapiraca está há 10 dias em coma induzido. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (16) pelo Hospital de Emergência do Agreste, onde a vítima está internada em estado grave desde o último dia 6.

Segundo o hospital, a paciente sofreu afundamento de crânio e é monitorada constantemente desde que foi internada. A equipe de neurocirurgia aguarda melhora para reduzir o coma induzido.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso, mas não disse se já tem suspeito.

Entre as ações da polícia para esclarecer o crime, estão buscar imagens de videomonitoramento, mapeamento do local do estupro e uma conversa cautelosa com a vítima quando ela acordar.

Fonte: G1/AL