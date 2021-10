Mulher leva 12 pontos na cabeça depois de ser agredida pelo companheiro

Uma mulher ficou ferida e precisou levar 12 pontos na cabeça depois de ter sido agredida pelo companheiro na terça-feira (25) na Cidade Universitária, em Maceió. Segundo a Polícia Militar, ela foi golpeada com um capacete.

A vítima contou aos policiais que discutiu com o companheiro e depois saiu para trabalhar, foi quando sofreu o golpe na cabeça. Ela chegou a desmaiar , tendo que ser socorrida por vizinhos e levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Tabuleiro.

Após ter passado por cirurgia, a mulher pediu ajuda ao grupo de assistência social, pois tinha receio de voltar para casa e ser agredida novamente. A Patrulha Maria da Penha foi acionada e levou a vítima em segurança para a casa de sua mãe.

O suspeito foi preso e levado para Central de Flagrantes e deve responder por lesão corporal.

Violência contra a mulher: como pedir ajuda

A violência doméstica é uma realidade dura no Brasil e se agravou durante a pandemia do coronavírus. Pensando na proteção das mulheres, a Casa da Mulher Alagoana Nise da Silveira vem oferecendo atendimento e acompanhamento para as vítimas desse tipo de violência em Alagoas.

A Casa oferece um atendimento humanizado, com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. E para as mulheres que precisam sair de casa após as denúncias, é oferecido um abrigo. Há ainda espaço para as crianças, como berçário e brinquedoteca.

Qualquer mulher pode receber os serviços, que são totalmente gratuitos. O atendimento acontece sempre de segunda a sexta-feira, em Maceió.

Atendimento — Segunda a sexta-feira (7h30 às 19h30)

Local — dentro do Juizado de Violência Doméstica, na Praça Sinimbu, no Centro de Maceió.

Telefone — (82) 2126-9560

Fonte: G1/AL