Mulher morre após colisão entre carro e moto na BR-104, em Maceió

Uma mulher morreu após uma colisão entre uma moto e um carro na BR-104, em Maceió. O piloto da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (20) em frente ao sistema prisional.

De acordo com testemunhas, a moto bateu na traseira de um Palio de cor branca. O piloto da moto foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no local.

Um amigo das vítimas disse que eles seguiam para o trabalho quando ocorreu o acidente.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para o local para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

O trânsito na região ficou congestionado.

Fonte: G1/AL