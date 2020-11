Mulher morre esfaqueada no Benedito Bentes

Uma mulher foi atingida por golpes de arma branca e morreu na noite desse sábado (14) no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. Não há informações sobre a motivação do crime.

A vítima foi identificada como Cristina dos Santos Rodrigues, de 39 anos. Nenhum suspeito foi encontrado.

A Polícia Militar foi acionada para o local do crime. Testemunhas informaram à polícia que a mulher estava na rua pedindo socorro e bateu na porta de um morador da região. O morador abriu a porta da residência e encontrou a vítima caída no chão já sem vida.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

