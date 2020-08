Mulheres representam 53% do eleitorado de 2020 em Alagoas

As mulheres representam 53,3% do total de 2.219.318 eleitores alagoanos que podem votar em 2020, segundo o perfil divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira (7). O levantamento também mostrou que a maioria dos eleitores alagoanos têm entre 30 e 34 anos e possuem somente o ensino fundamental incompleto.

De acordo com o TSE, 12.495 eleitores informaram ter algum tipo de deficiência física. E sobre a inclusão do nome social, 128 fizeram a solicitação.

O levantamento mostrou que o número de eleitores cresceu 1,43% em comparação as eleições de 2018.

Perfil dos eleitores:

Gênero

A maior parte do eleitorado de Alagoas é de mulheres. Do total do eleitorado, 53,3% são mulheres (1.182.758 de eleitoras) e 46,7% são homens (1.036.590 de eleitores).

Estado civil

Há mais eleitores solteiros, 65,5%. Em seguida ficam os casados, 29,5%; depois os divorciados, 2,26%. Os viúvos são 2,12% do eleitorado e os separados judicialmente representam 0,64%.

Escolaridade

A maioria dos eleitores só tem o ensino fundamental incompleto, 26,62% (590.856 eleitores). Logo a seguir estão os 406.852 eleitores com ensino médio completo, que são 18,33% do total.

Os eleitores com ensino médio incompleto são 15,99% (354.852 pessoas). Enquanto 13,26% (294.363) apenas lê e escreve, e 11,3% (250.813) dos eleitores são analfabetos.

Os que possuem nível superior são 5,89%, 130.796 pessoas. Já os que têm ensino fundamental completo são 4,46%, 98.882 eleitores. E 91.904 pessoas têm ensino superior incompleto, 4,14%.

Idade

A maior parte declarou ter entre 30 e 34 anos, 254.262 eleitores, que são 11,46%. Os mais jovens, entre 16 e 18 anos, são 2,6% do eleitorado, 57.910 jovens.

Os eleitores com mais de 70 anos são 6,41% do total do eleitorado: 607 entre 95 e 99 anos (0,03%); 2.498 entre 90 e 94 anos (0,11%); 8.171 entre 85 e 89 anos (0,37%); 21.163 entre 80 a 84 anos (0,95%); 40.082 entre 75 a 79 anos (1,90%) e 67.781 entre 70 e 74 anos (3,05%).

Fonte: G1/AL