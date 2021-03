Municípios aderem a Manifestação de Interesse e quantitativo de doses ultrapassa 500 mil

Mais de trinta municípios parceiros do CONISUL responderam a Manifestação de Interesse para aquisição de vacinas contra a Covid-19, lançada pelo Consórcio no início de março. O volume de municípios e o quantitativo de imunizantes ultrapassou o percentual mínimo de 500 mil doses, fato que foi comemorado pela direção da instituição.

Responderam a Manifestação os municípios de Campo Alegre, Belo Monte, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Roteiro, Quebrangulo, Teotônio Vilela, Viçosa, Pilar, Porto Real do Colégio, Coruripe, Arapiraca, Junqueiro, Olho d’ Água das Flores, Cacimbinhas, Penedo, Igaci, Jequiá da Praia, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Boca da Mata, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Belém, Maragogi, São Brás, Coité do Nóia, Girau do Ponciano e Rio Largo.

Além das prefeituras já vinculadas, o CONISUL recebeu manifestações de outros municípios, que avaliam adesão para compra dos imunizantes. “Trata-se de um esforço conjunto dos municípios, que unidos reivindicam o acesso da população as vacinas, a imunização em massa e o retorno total das atividades sociais e econômicas”, destaca o superintendente, Marcius Beltrão.

No último dia 15, a Associação dos Municípios Alagoanos – AMA – reuniu prefeitos, secretário de Saúde Alexandre Ayres, Cosems, presidência do CONISUL e secretários de saúde, e voltou a discutir ações permanentes da vacinação da Covid-19. Para manter essa atualização foi criado um grupo para aproximar o diálogo entre prefeitos e Estado e acelerar o processo de imunização e possíveis entraves.

A AMA reforçou os ajustes necessários no sistema do Programa Nacional de Vacinação (PNI), para que cada município apresente o andamento da imunização. Dentro do cronograma, a ideia é acelerar a disponibilidade de doses para população. A compra consorciada da vacina foi ponto de discussão da reunião.

O presidente Marcelo Beltrão, afirmou que o Consórcio poderá ser um instrumento na compra de vacinas, caso o governo federal faça essa liberação sem infringir as leis 14.124 e 14125/ 2021 que são claras na orientação do PNI.

Fonte: Assessoria