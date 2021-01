Murici anuncia mais três reforços para a temporada de 2021

A diretoria do Murici segue reforçando o clube para a temporada 2021 e, nessa quinta-feira (14), apresentou mais três jogadores: o zagueiro Erivelton Fernandes e os goleiros Vitor Terre e Luan Lopes. A apresentação aconteceu no Estádio no José Gomes da Costa, em Murici.

O goleiro Vitor Terre, de 22 anos, já defendeu a equipe do Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Já Luan Lopes tem 19 anos e é da base do Canaã, da Bahia. Por fim, o zagueiro Erivelton Fernandes, de 25 anos, já passou pelo futebol alagoano, quando vestiu as camisas do Coruripe, em 2020, e também do Santa Rita, em 2018.

Após a apresentação, os atletas já treinaram com o grupo alviverde. A direção do Verdão ainda está no mercado e mais dois reforços poderão ser anunciados nos próximos dias.

Amistosos

Sobre a pré-temporada, o objetivo é realizar dois amistosos, antes da estreia na Copa Alagoas, competição que está marcada para iniciar no dia 30 de janeiro. E o Murici vai estrear contra o CSE, em duelo válido pelo Grupo A da competição.

Já pelo Campeonato Alagoano, cujo início está marcado para o dia 20 de fevereiro (um sábado), o time alviverde, que será comandado pelo técnico Jaelson Marcelino, vai fazer a sua estreia contra o CSA.

Fonte: Gazetaweb