Murici e CEO se encontrar buscando engatar no Alagoano

A segunda rodada do Campeonato Alagoano 2021 continua neste sábado (27) com o confronto entre Murici e CEO no José Gomes da Costa. Ainda em busca da primeira vitória, os times vão na expectativa de fazer funcionar seus ataques e subir na tabela de classificação. Marcado anteriormente para às 19h, a Federação Alagoana modificou o horário da partida, a pedido do mandante, e agora será às 16h.

Após um começo mais animador no Alagoano do que foi na Copa Alagoas, o Murici entra em campo pela primeira vez no seu imponente estádio pelo campeonato. Na estreia, o verdão arrancou um ponto no Rei Pelé contra o CSA. O empate levou o time muriciense a ficar no meio da tabela.

Em situação mais delicada que a do seu adversário, o CEO vai ao jogo após perder por 2 a 0 na estreia. No último domingo (21), o Tricolor, que mandava o jogo em Arapiraca, foi surpreendido pelo novato Aliança. A derrota fez o time de Olho D’Água das Flores ir direto para a 8ª colocação, já dentro da zona do rebaixamento.

MURICI

O começo do ano muriciense foi turbulento, onde houve troca de treinador e uma campanha de 22% de aproveitamento na Copa Alagoas. Porém, são águas passadas e no Alagoano o Murici começou com um resultado interessante em Maceió no último sábado (20). O empate fora de casa contra o favorito CSA empolgou a equipe, que tenta fazer diferente do começo do ano.

Agora o alviverde busca vencer pela primeira vez em 2021. Em comparação com a estreia, a equipe não deve sofrer muitas mudanças, e ganha reforços de dois atletas. O lateral-esquerdo Tadeu volta ao time após cumprir suspensão, podendo entrar na vaga de Neguinho Paraíba nos 11 principais, e o meia Mucuri retorna de lesão. O time ainda sofre com a falta de criatividade ofensiva, mesmo com os renomados Reinaldo Alagoano e Zé Carlos no plantel.

Com isso, o provável time titular do time da Zona da Mata é: Rodrigo Dias; Alex Travassos, Uesles, Adalton (Erivelton) e Thadeu; Rambo (Gueba), Diego Serra (Mucuri) e Ramon; Reinaldo Alagoano, Kattê e Fabinho (Danilo).

CEO

Em desespero por perder na primeira partida, a Estrela Alagoana volta a campo em meio a críticas dos torcedores nas redes sociais. A semana foi longa para o time do sertão, houve a saída de dois atletas, o goleiro reserva Fernando e o lateral-direito Jeffinho, titular no último jogo contra o Aliança, ambos alegando problemas pessoais. Porém, dois novos reforços chegaram para a meta sertaneja, são eles os goleiros Matheus (passagens pelo CEO em 2019 e 2020) e Denis (Ex-Galícia)

O time precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, que na temporada de 2021 levará dois clubes a segunda divisão. Para a próxima partida, o técnico Janio Fialho terá todo o elenco a sua disposição, que vão ao confronto tentar apagar a péssima atuação da estreia.

